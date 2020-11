Comiso. Approvato in Giunta il bilancio consuntivo 2019

Il Bilancio consuntivo 2019 è già stato approvato in giunta a Comiso. L’approvazione è avvenuta prima dell’insediamento del commissario ad acta. “Facciamo chiarezza sui fatti e non ingeneriamo preoccupazione in maniera artata, in un momento in cui c’è già tanto di cui preoccuparsi”.

“In merito ad alcune dichiarazioni allarmistiche e catastrofiste rese alla stampa da qualche consigliere di opposizione, e che fanno riferimento all’insediamento del commissario ad acta che per legge, giusto precisarlo, si è insediato per un singolo procedimente amministrativo e non per commissariare il comune, come qualcuno qualcuno vorrebbe far credere, è doveroso fare chiarezza al fine di non ingenerare preoccupazioni della popolazione comisana, proprio in un momento in cui ve ne sono già tante ed ancor più in un momento in cui sarebbe “politicamente corretto” mantenere i toni pacati e sereni perché ne vale della tranquillità dell’intera popolazione. Ma è evidente che non tutti hanno la stessa sensibilità. Il commissario, affema l’assessore al bilancio, Manuela Pepi, è insediato per verificare lo stato attuale del procedimento, prendendo atto immediatamente che la delibera era già stata approvata in giunta prima del suo stesso insediamento, cioè il 4 novembre e che è al vaglio del collegio dei revisori dei conti che dovranno esprimere il parere, dopo il quale, il documento finanziario approderà in consiglio. Va spiegato inoltre, che il commissario non ha assunto alcun potere sostitutivo al consiglio comunale che, in questo momento, è l’organo deputato all’approvazione del bilancio consuntivo. Pertanto, si tranquillizzino tutti perché né il comune, né la città, sono stati commissariati”.

