Il Lions Club Modica dona alimentari alla Casa Don Puglisi

Il Lions Club di Modica sabato 31 ottobre scorso ha partecipato alla raccolta di alimentari “Condividere il cibo è un atto d’amore”, organizzata dal Distretto Lions Sicilia e che ha coinvolto ventuno città. Durante la giornata sono stati raccolti presso la Conad di Treppiedi Sud, con il contributo spontaneo di numerosi cittadini, alimentari di vario tipo e generi di prima necessità destinate a famiglie del territorio modicano che hanno bisogno di sostegno in questa fase di grande emergenza. I beni raccolti dai Lions sono stati donati alla “Casa Don Puglisi” di via Carlo Papa a Modica, che da oltre trenta anni si distingue per l’aiuto e l’accoglienza alle persone in difficoltà . E’ stato Maurilio Assenza, direttore della casa Don Puglisi, ad accogliere la delegazione del Lions Club di Modica per la consegna degli alimentari. “Solidarietà, condivisione e fattività – commenta Aurelio Boncoraglio, vice presidente del Lions Club di Modica – hanno caratterizzato l’azione del nostro club anche per il service della raccolta di alimentari”.

Salva