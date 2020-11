Stefano (Pd) Governo spieghi criteri delle 3 aree di rischio

“Di fronte alle proteste di alcune Regioni, il Governo faccia un ulteriore sforzo di chiarezza. Anche per togliere ogni alibi alla necessita’ di leale collaborazione istituzionale. I 21 criteri che definiscono le tre aree a rischio in cui e’ divisa l’Italia devono essere spiegati, bene e in massima trasparenza”. Lo afferma il senatore Pd Dario Stefano, presidente della commissione Politiche Ue a Palazzo Madama. “Non possiamo dividerci su dati che dovrebbero essere tecnici e condivisi – sottolinea – l’idea che il Covid possa essere un altro motivo di scontro politico tra maggioranza e minoranze, tra governo e Regioni, va rigettata con forza. Per questo Conte e Speranza facciano un passo in avanti per chiudere contestazioni e polemiche”.

