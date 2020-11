Bimbo abbandonato. 20 famiglie ragusane pronte per l’affido

Il Sindaco di Ragusa Peppe Cassì commenta nel seguente modo la notizia scioccante del ritrovamento in una strada di Ragusa, dentro un mastello dell’immondizia, di un neonato abbandonato e spiega come verrà gestita la delicata questione dall’Ufficio servizi sociali del Comune.

“Alla notizia agghiacciante del ritrovamento da parte di un passante di un neonato appena partorito e abbandonato in via Saragat, Ragusa ha risposto con la solidarietà che ci contraddistingue e già circa 20 famiglie hanno contattato i nostri servizi sociali in mattinata per chiedere l’affido del minore.

Faccio quindi un rapido prospetto di come sarà gestita la situazione: i nostri servizi sociali stanno monitorando il caso e restano in attesa di indicazioni da parte del Tribunale dei minori, che lo ha preso in carico. Il piccolo, chiamato Vittorio Fortunato, sta bene ed è al momento ricoverato al reparto di terapia intensiva neonatale del Giovanni Paolo II. Quando sarà dimesso, su indicazione del Tribunale dei minori, potrà essere accolto in una struttura protetta oppure potranno essere direttamente avviate le procedure di affidamento o di adozione”.

