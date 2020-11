Modica. Non potabile l’acqua dell’acquedotto Santa Rosalia

L’acqua dell’acquedotto rurale di Santa Rosalia non è potabile.

E’ quanto comunica il Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa, (in una nota firma del direttore generale) ai sindaci dei comuni di Modica e di Ragusa, all’ASP di Ragusa e all’ARPA.

Alla base dello stato di fatto che le acque provenienti dal Comune di Giarratana sono recapitate al fiume Irminio senza subire alcun processo di depurazione.

Considerato che le acque del fiume Irminio sono canalizzate alla Diga di Santa Rosalia, come si legge nella nota dell’ARPA alle autorità competenti, da cui vengono anche distribuite per usi idropotabili a seguito di processo di potabilizzazione; processo al momento assente.

