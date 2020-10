Autunno 2020, le tendenze donna di stagione

Aprire il guardaroba e non sapere mai cosa mettere. Scena troppo comune e ripetitiva ormai tra le fila delle donne. Indecisione, cambio di gusti e il voler essere alla moda e in linea con le tendenze del momento crea caos e perplessità.

Per vestirsi questo autunno basta seguire quelle che sono le tendenze del momento, dettate dalle passerelle e dalle case di moda. Gli spunti sono tanti e diversi, ma di certo il look elegante non manca mai nei trend. Un invito a una festa, un aperitivo speciale, un incontro importante, insomma l’outfit chic e ricercato è sempre necessario.

Twinset propone tante alternative di vestiti eleganti, glamour ma non troppo sfarzosi che donano luce e brillantezza per affrontare gli eventi più diversi ma senza uscire troppo dai toni dell’appuntamento. Stile sofisticato e chic quello che si ritrova nelle proposte dell’autunno-inverno, tutte da sfogliare sullo shop online per creare un outfit da sera davvero unico, con lunghezze e linee diverse da scegliere in base alle occasioni.

Per la donna che ama essere chic ma senza esagerazioni, l’abito in creponne stampato con intreccio di catene è perfetto per un’occasione importante. Linea corta e morbida che cade sopra il ginocchio lo rendono adattabile al fisico. Molto particolare la scollatura a V che termina con la fusciacca al collo che, all’occorrenza, può essere anche rimossa grazie ai comodi bottoni, taglio in vita e fondo e polsi a contrasto. Accompagnato da stivali alti neri e pochette in pelle dello stesso colore crea un contrasto ineguagliabile.

E per rimanere sugli abiti corti, da notare è l’abito nero stampato con un mix di pois bianchi e cintura in vita che segna un po’ le forme, da rimuovere per chi preferisce maggiore morbidezza. Un capo ideale per una giornata di lavoro, in ufficio o per un incontro business che richiede stile e discrezione. Scollatura a V, maniche lunghe in stile camicia con la chiusura con bottoni in madreperla. Perfetto con stivaletti neri, alla caviglia o sotto il ginocchio.

Bellissimo e sognante, ma di tutt’altro stile, l’abito nero lungo in misto lana, con intarsi di tulle e pizzo. Un capo chic ma che può essere sdrammatizzato con anfibi e tote bag. Abbinamento troppo azzardato? Assolutamente no, basta sfogliare il catalogo virtuale della casa di moda femminile per capire come un accostamento del genere dia un tocco così particolare e unico. Lo scollo a V profondo e la linea svasata concedono un long dress impeccabile ma non troppo impegnativo grazie all’aggiunta strategia degli accessori.

Salva