Minardo. Ristorazione ancora bersaglio nuovo Dpcm

Bar, ristoranti, palestre, cinema, teatri, continuano ad essere bersaglio mobile di qualunque DPCM. Primi colpevoli dello sviluppo del virus? Depositari massimi del contagio? Quanto decretato ieri dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con misure drastiche ha poco senso e temo non produca gli effetti sperati. Perché la stragrande maggioranza degli operatori di questi settori rispetta le regole e per farlo ha affrontato spese di adeguamento e fatto rinunce nel rispetto di tutti i protocolli, distanziando, sanificando, usando le mascherine etc… E allora perché farli chiudere? Perché i bar e i ristoranti possono aprire a pranzo e non a cena? Così facendo non chiuderanno alle 18,00 ma rischieranno di chiudere definitivamente e in Sicilia oltre 25 mila imprese sono già in sofferenza grave. Servono aiuti immediati e concreti e non annunci. Nessuna attività che rispetta le regole anti-Covid deve chiudere; si pensi seriamente, piuttosto, a rafforzare i controlli e il sistema sanitario con più medici ed infermieri, più posti letto, per garantire cure e consentire a tutti di lavorare in sicurezza.

