Finanziamenti. A Pozzallo assegnati 928.478,11 euro

Nella legge N.° 126 del 13 ottobre del 2020, sono stati previsti finanziamenti ai Comuni italiani per la progettazione definitiva ed esecutiva di interventi di messa in sicurezza del territorio.

In Provincia di Ragusa i Comuni che hanno ottenuto i finanziamenti sono:

Pozzallo € 928.478,11;

Ragusa: € 100.000,00;

Chiaramonte Gulfi: € 87.500,00;

Comiso: € 368.353,00;

Gerratana: € 173.000,00;

Modica: € 248.260,00;

Scicli: € 162.890,00

Per il Comune di Pozzallo sono state finanziate 3 progettazioni:

1) intervento per la mitigazione del rischio idraulico € 670.849,27;

2) manutenzione straordinaria cavalcaferrovia Viale Asia € 49.683,79;

3) realizzazione impianti fotovoltaici immobili del Comune € 207.945,05.

Ancora una volta, dichiara il sindaco Roberto Ammatuna, Pozzallo si conferma come un Ente dotato di una straordinaria capacità di attrazione di fondi nazionali che lo renderanno sempre più una città moderna e dinamica.

