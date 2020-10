Ragusa. Il Comune promuove tre Tirocini formativi Post Lauream

Il Comune di Ragusa, Settore I – Servizi generali, Organi Istituzionali, Coesione sociale – intende avviare n. 3 (tre) tirocini formativi post lauream volti a professionalizzare giovani neo laureati in attività relative alla funzione di istruttore direttivo amministrativo e istruttore direttivo amministrativo contabile.

Il tirocinio che inizierà orientativamente il 10 novembre prossimo e comunque a completamento delle procedure necessarie, è destinato a giovani con titolo di laurea magistrale in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia, conseguito presso qualsiasi ateneo universitario italiano o estero. L’attività di tirocinio da espletare sotto la guida di un tutor responsabile didattico organizzativo designato dall’ateneo presso il quale il tirocinante si è laureato e da un tutor aziendale del Comune di Ragusa, individuato dal dirigente del Settore I, riguarderà percorsi di formazione in favore di tre giovani neo laureati.

La durata del tirocinio è stabilità in sei mesi con un’attività continuativa distribuita su cinque giorni la settimana per un totale di 30 ore settimanali.

Con cadenza mensile è prevista la corresponsione di un rimborso forfettario di €500,00 lorde.

Le domande di partecipazione redatte su apposito modulo allegato all’avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, dovranno pervenire entro le ore 12 del 4 novembre 2020.

Salva