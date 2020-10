Scicli. Arrivano i kit per la raccolta differenziata

Oggi venerdì 16 e sabato 17 ottobre inizia la fase operativa della distribuzione dei Kit per la raccolta differenziata porta a porta.

Dalle ore 9:00 e fino alle 18:00, si inizierà da Playa Grande e Sampieri, per poi proseguire a Cava d’Aliga e Donnalucata; gli operatori della Tech busseranno alla porta di casa per consegnare ai cittadini le nuove attrezzature.

Potrà ritirare il Kit solo l’intestatario della Tari ovvero il proprietario dell’immobile, munito di codice fiscale. In alternativa può presentarsi un delegato, munito di delega compilata, fotocopia del documento di identità e del codice fiscale del proprietario. Il Kit è disponibile solo per le abitazioni ricadenti a Playa Grande, Cava d’Aliga e Donnalucata.

Dopo le borgate i mastelli saranno distribuiti al Villaggio Jungi e Scicli.

Chi non sarà presente nell’abitazione al momento della consegna, riceverà un avviso e i cittadini potranno recarsi a ritirare il Kit successivamente in un punto di consegna che sarà indicato a breve.

Salva