Monterosso Almo. Disservizi rete internet al Poliambulatorio

Questa mattina il sindaco Salvatore Pagano ha avuto un incontro con il direttore generale dell’Asp di Ragusa Aliquo’ a cui ha posto il problema dei disservizi che il cattivo funzionamento della rete internet provoca alla funzionalità dei servizi erogati dal Poliambulatorio. “ Un problema che da qualche tempo- afferma il primo cittadino – mi era stato posto sempre più con maggiore intensità da parecchi concittadini che lamentavano come non si riuscisse a comunicare con la struttura per prenotare visite specialistiche e ad usufruire degli altri servizi erogati. L’origine di tali disservizi è da addebitare certamente al cattivo funzionamento della rete internet che non ha la potenza necessaria per permettere di espletare in modo efficace i servizi a vantaggio dei cittadini. Il direttore generale Aliquo’ si e’ impegnato a contattare il gestore della rete internet per intervenire prontamente per assicurare il potenziamento del segnale ed eliminare i disservizi”.

Salva