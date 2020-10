In funzione la nuova condotta idrica di Modica Alta

E’ entrata ufficialmente in funzione oggi la nuova condotta idrica che sarà a servizio di una vastissima zona di Modica Alta. Questa mattina tecnici del Comune accompagnati dai funzionari del Genio Civile, dopo aver accertato la regolarità dei lavori svolti negli ultimi anni per la costruzione della nuova rete idrica, hanno dato il via all’accensione del primo dei tre pozzi che porteranno l’acqua in tutta la parte alta della Città. Il primo pozzo, in zona Fasana – Passo Gatta, ha già cominciato la propria attività per riempire la prima vasca di contenimento, dopo di che si passerà alla seconda che immetterà il prezioso liquido nelle nuove tubature. Per completare l’operazione e aprire i rubinetti di casa passerà qualche giorno. “I residenti dovranno attendere adesso il tempo materiale che l’acqua riempia le vasche e la nuova rete idrica – commenta il Sindaco – e finalmente dopo anni di problematiche avranno un’erogazione regolare nelle loro abitazioni. Fra qualche settimana partiranno anche gli altri due pozzi che a pieno regime serviranno l’acquedotto di Modica Alta”.

