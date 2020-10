Il Comune di Scicli ha stipulato una convenzione con la ditta Eco.Dep per il servizio di raccolta e smaltimento degli oli esausti prodotti nelle attività domestiche, a costo pari a zero per l’ente pubblico.

La ditta offrirà al Comune l’installazione gratuita di quattro contenitori per la raccolta degli oli esausti provenienti dalla produzione domestica delle singole famiglie, di cui uno a Jungi, uno a Donnalucata, uno al centro di Jungi e uno nell’isola ecologica

