L’Udc torna a essere rappresentato a Santa Croce Camerina

E’ di oggi l’incontro che ha sancito l’adesione all’UDC, in provincia rappresentato dal Coordinatore Provinciale Pinuccio Lavima ed in Sicilia dall’on. Decio Terrana , del Consigliere Comunale Giovanni Giavatto , già vice Sindaco e assessore ai lavori pubblici e all’urbanistica nonché di Giovanni Fiorilla , che assume la carica di rappresentante cittadino del partito e di tutto il gruppo che a loro fanno riferimento in città.

Alla base della decisione , ha dichiarato Giovanni Giavatto , c’è la non condivisione delle scelte amministrative ed il modo personalistico di gestione della cosa pubblica da parte del Sindaco , oltre alla mancanza di coesione politica della maggioranza e della coalizione.

Tutto ciò ha determinato una sempre maggiore sfiducia nel modo di agire del primo cittadino resosi responsabile di accordicchi politici di comodo , non confacenti con l’agire per il bene comune e per la città.

Continueremo la nostra azione politica nell’esclusivo interesse della nostra città , ha continuato Giavatto , assieme a Giovanni Fiorilla , a tutti gli amici e ai cittadini di S. Croce che continuano a darci il loro sostegno, il loro consenso ed il loro incoraggiamento ad andare avanti.

Il Coordinatore Provinciale Pinuccio Lavima ha accolto con soddisfazione il percorso e la scelta maturata dagli amici Giovanni Giavatto , Giovanni Fiorilla e tutti gli altri , sottolineando che nell’UDC i temi della condivisione , del confronto , degli incontri e delle scelte comuni sono valori che ancora oggi vengono testimoniati e attuati nel nostro partito.

