Il Ragusa calcio ha ingaggiato il portiere Antonio Vizzì

A volte ritornano. Antonio Vizzì, classe 1996, è il nuovo portiere dell’Asd Ragusa Calcio 1949. L’accordo è stato raggiunto in queste ultime ore. Vizzì ha già disputato buona parte della scorsa stagione in maglia azzurra, dando prova di grande affidabilità, serietà e competenza tra i pali. Altezza 185 centimetri, lentinese, Vizzì ha giocato, tra l’altro, con la maglia del Città di Scordia e con quella del Gela. “Era una figura assolutamente necessaria in questa fase della stagione, alla luce delle vicissitudini a cui siamo andati incontro – sottolinea il presidente Giacomo Puma – Vizzì è un volto noto ai tifosi del Ragusa. Lo scorso anno non ha potuto completare la stagione per il lockdown. Potrà continuare, quindi, un discorso che era stato interrotto in maniera traumatica. Ci ha assicurato che farà del suo meglio per difendere la porta azzurra”. Ad accogliere l’estremo difensore, oltre al presidente Puma, anche il direttore generale, Alessio Puma, e il direttore sportivo, Carmelo Bonarrigo. “Facciamo i migliori auguri di buon lavoro a Vizzì – spiega il diggì – certo che ci potrà fornire quel supporto, tra i pali, che finora è venuto meno. Andiamo a Siracusa con la consapevolezza che manca buona parte della squadra. Ma i nostri azzurri cercheranno di tenere alto il più possibile l’onore della maglia”.

