Calcio. Il Vittoria annuncia due nuovi arrivi

Settimana intensa per il Club Calcio Vittoria 2020, che dopo la brutta partita di domenica scorsa, si è riunita

più volte per poi comunicare le importanti decisioni prese.

“L’avversario di domenica scorsa è stata un’ottima squadra, ben organizzata e competente” – ha affermato il

Direttore Generale Salvo Barravecchia. “Ma noi siamo il Vittoria, e tutti coloro che fanno parte della rosa

devono capire l’importanza e la responsabilità nell’indossare la maglia del Vittoria”.

Ragion per cui, la società Biancorossa ha ringraziato quattro giocatori per il lavoro fin qui svolto,

augurandogli le migliori fortune e allo stesso tempo non è rimasta a guardare.

La società del Club Calcio Vittoria 2020 è lieta di ufficializzare un nuovo acquisto: si tratta di Mattia

Protopapa, di Sant’Agata di Militello, classe 1997, attaccante. Voluto fortemente dal DG Barravecchia,

Protopapa ha un curriculum di esperienza: Leonforte (Serie D), Altovicentino (Serie D), Rocca di Capri Leone

(Eccellenza), Sant’Agata (Eccellenza), Rocca di Capri Leone (Promozione), Acquedolcese (Promozione),

Sinagra (Promozione).

Inoltre all’inizio della settimana è stato ufficializzato il rientro di Giacomo Patti, centrocampista, ragusano,

classe 1989, il quale ritorna dopo un periodo di fermo, causato da un infortunio. La sua esperienza calcistica

è avvenuta proprio tra le fila del Vittoria Calcio: dapprima nella stagione 2005/2006 in C2, e a seguire in

Eccellenza, e poi ha militato anche nel Real Biscari (Promozione) e nel Ragusa Calcio (Promozione).

Il tutto per rendere uno rosa sempre più competitiva, allo scopo di puntare sempre più in alto.

Salva