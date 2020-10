Stamattina presso Palazzo Bruno, sede comunale, si è svolto un cordiale incontro tra il sindaco Innocenzo Leontini e il Comandante della Stazione Carabinieri di Ispica, il Maresciallo Salvatore Di Mauro. Oltre alle cordialità di rito, sono stati affrontati argomenti che interessano la città e che saranno approfonditi in successivi incontri specifici. “Mi sono complimentato con il Comandante per il lavoro svolto dallo stesso e da tutti i componenti della Stazione di Ispica, avendo per altro riscontrato soddisfazione a tale proposito presso i vertici provinciali dell’Arma – ha dichiarato il sindaco Leontini -. Ho chiesto quindi al Comandante di girare i miei saluti e complimenti a tutti i componenti la Stazione Carabinieri della nostra città”.

