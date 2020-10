Giappone, esercitazioni anti-sommergibile nel Mar Cinese

(G.R.) Venti minacciosi spirano nel Mar Meridionale Cinese, dopo che 3 navi da guerra tra cui una portaerei e un sottomarino hanno iniziato esercitazioni anti-sommergibile nel Mar Cinese Meridionale. Lo scopo della missione è “aumentare la capacità tattica del Giappone” riferisce il Ministero della Difesa del Sol Levante. Non sono stati forniti i dettagli della posizione geografica delle esercitazioni. Quello invece certo è che le tre navi oggi e domani faranno tappa a Cam Ranh Bay in Vietnam per fare rifornimento. Quasi tutte le acque ricche di giacimenti del Mar Cinese Meridionale sono rivendicate dalla Cina, che ha stabilito avamposti militari sulle isole della zona. Aree marittime, tra l’altro, rivendicate anche da Brunei, Malesia, Filippine, Taiwan e Vietnam. Il quotidiano cinese Global Times, sostenuto dal Partito Comunista Cinese, ha dichiarato che le frequenti esercitazioni militari nel Mar Cinese Meridionale non favoriscono la sicurezza e la stabilità dell’area e che sono fermamente osteggiate dalla Cina. Dal canto loro gli Stati Uniti, affermano che la Cina vuole militarizzare il Mar Cinese Meridionale cercando di intimidire i vicini paesi asiatici che potrebbero, a ragion veduta, sfruttare le vaste riserve di petrolio e gas della zona. Un portavoce militare cinese ha detto che ieri il cacciatorpediniere statunitense John McCain è entrato nelle acque intorno alle isole Paracel nel Mar Cinese Meridionale senza il permesso della Cina, e ha esortato gli Stati Uniti a fermare “tali azioni provocatorie”. Staremo a vedere l’evolversi del contendere.

(foto cacciatorpediniere John McCain)

