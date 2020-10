Ragusa, evade dai domiciliari. Arrestato dalla Polizia

Proseguono senza sosta a Ragusa i servizi di prevenzione e controllo del territorio disposti dal Questore di Ragusa, Giusi Agnello, che vedono la Polizia di Stato costantemente impegnata per contrastare ogni forma di illegalità a tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico. In nottata personale dell’Ufficio UPGSP, durante i controlli dedicati alle persone sottoposte a misure restrittive domiciliari, effettuava un controllo ad un soggetto sottoposto agli arresti domiciliari non trovandolo in casa. Successivamente, iniziate le ricerche, il personale della Squadra Volanti, appurava che il soggetto si trovava, senza alcun motivo o autorizzazione, sotto l’abitazione di una donna, anche essa sottoposta a misura di

restrizione, che bussava con insistenza alla porta. Pertanto l’uomo veniva tratto in arresto per il reato di evasione e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, veniva associato alla casa circondariale di Ragusa in attesa del giudizio.

Salva