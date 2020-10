Il Comune di Scicli rende noto che è previsto il trasporto Ast gratuito per i soggetti portatori di handicap al fine di favorire il pieno sviluppo della persona e l’attiva partecipazione alla vita della collettività. La legge regionale 68 del 1981 prevede infatti la fruizione del servizio gratuito di trasporto urbano ed extraurbano per le persone con differenti abilità.

Il grado di disabilità dei richiedenti non deve essere inferiore al 67%.

L’istanza deve essere protocollata entro il 6 novembre prossimo

