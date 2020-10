Ragusa. Aperta nuova rotatoria Cisternazzi

“Aperta al traffico la nuova rotonda di Cisternazzi a Ragusa. L’opera, prioritaria perché migliora l’accesso al Giovanni Paolo II in una zona in cui si erano verificati gravi incidenti automobilistici, aumenterà la sicurezza di tutta l’area rappresentando un naturale elemento di regolazione della velocità.

Non è però l’unica infrastruttura che interesserà quella che è ormai una trafficata porta di accesso alla città.

il progetto complessivo, infatti, prevede un’altra rotonda all’altezza dell’attuale bivio per la SS115 in zona Bruscé. Rotonda Cisternazzi e rotonda Bruscé saranno quindi collegate tra loro da uno spartitraffico così da eliminare ogni intersezione pericolosa.”

