Cessna carico di cocaina si schianta in Messico

Un Cessna, carico di cocaina, si è schiantato nello stato centrale di Querétaro, dopo essere stato intercettato dall’aviazione messicana. Un video condiviso sui social ha mostrato le immagini dell’aereo che volava basso nel tentativo di sfuggire agli elicotteri militari. “L’inseguimento era iniziato a Oaxaca (a circa 700 chilometri da Querétaro) ha riferito una fonte che ha chiesto di mantenere l’anonimato. L’aereo – ha aggiunto l’interlocutore – si è schiantato perché aveva finito il carburante”. Deceduti i due corrieri. E’ il secondo caso in meno di un mese in cui un aereo carico di cocaina si schianta dopo aver violato lo spazio aereo messicano. Alla fine di settembre, un Hawker 800, rubato in Messico e diretto in Venezuela, si è schiantato mentre cercava di atterrare clandestinamente in Guatemala.

