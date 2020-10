Modica, Democrazia partecipativa: progetti al vaglio dei cittadini

Negli ultimi anni è cresciuta, anche in Italia, l’attenzione delle amministrazioni locali nei confronti della partecipazione dei cittadini ai processi decisionali. E’ la cosiddetta “democrazia partecipativa” che presuppone collaborazione e stabilità del confronto tra istituzioni e società civile. Anche il Comune di Modica vuole farsi promotore di questi valori affidando alla scelta dei suoi cittadini la realizzazione di un progetto tra i sei proposti. Nel dettaglio le proposte riguardano:

1) in tema di ambiente, ecologia e sanità l’acquisto di attrezzature idonee alla sanificazione e alla disinfezione degli impianti sportivi e scuole comunali

2) in tema di lavori pubblici è compresa la realizzazione di un parcheggio con arredo urbano in via Sacro Cuore

3) per lo sviluppo economico e turistico la segnaletica multimediale da posizionare davanti a tutti i siti turisti

4) spazi e aree a verde prevede il rifacimento dell’impiantistica e piantumazione essenze arboree nella villetta di via Silla

5) per le politiche giovanili è prevista la realizzazione di uno skatepark in via Sulsenti per permettere ai ragazzi di praticare skateboard

6) per le attività sociali, educative e sportive il rifacimento del tappeto di erba sintetica e sostituzione attrezzature sportive all’interno dell’oratorio di S.Anna in via Nazario Sauro

Sarà possibile votare un solo progetto collegandosi al sito del comune di Modica a partire dalle 8:30 di giorno 9 ottobre. Il regolamento approvato in Consiglio Comunale e le opere individuate dalla Giunta avranno a disposizione i fondi pari al 2% dei trasferimenti ordinari regionali.

