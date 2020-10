Altri quattro tesserati nel Marina di Ragusa calcio

Il Marina di Ragusa calcio comunica l’inserimento in rosa di altri quattro giocatori che vestiranno la maglia del Marina di Ragusa per la stagione in corso.

La dirigenza ha lavorato in queste ore per garantire a Mister Salvatore Utro maggiore scelta tra i giocatori a disposizione. Si tratta di Domenico D’Aleo, classe 2001, esterno di destra, ex giocatore della Cephaledium e del Misilmeri nel campionato di Eccellenza; Daniele Di Bari, classe 2001, già grande protagonista la scorsa stagione, in prestito dalla Cavese; Fabio Bossa, classe 1998, centrocampista centrale la passata stagione tesserato per l’Acr Messina; Giuseppe Consiglio, classe 2001, centrocampista, già 50 presenze in D al Castrovillari.

