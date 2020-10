Scicli. Un’ area scolastica per l’accesso a scuola a Jungi

E’ stato istituita, ai sensi della legge n. 120 dell’11.09.2020, la prima area scolastica di Scicli in prossimità della scuola Don Milani di Jungi, con divieto di transito automobilistico dalle 7.30 alle 8.30 e dalle 13.30 alle 14.30. L’area scolastica pedonale è in via Biancospino angolo via padre Annibale di Francia.

Salva