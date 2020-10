Calcio. Due movimenti in entrata per il Città di Comiso

Due movimenti in entrata per il Città di Comiso alla vigilia del derby di domani con il Modica. Arriva, intanto, un rinforzo in avanti. E’ stato ingaggiato Giuseppe Domicoli, attaccante classe 1986, di cui si dice un gran bene. Il giocatore gelese, dopo l’esperienza con il Piazza Armerina, ha deciso di rimettersi in gioco con la maglia verdearancio. Poi, la società del presidente Salvatore Scifo ha stretto l’intesa anche con il difensore Giuliano Carnemolla, classe 2000. Il ragazzo di Marina di Ragusa ha accettato la corte del sodalizio casmeneo ed è pronto a fornire il proprio contributo per lanciare il più in alto possibile le quotazioni dell’intera squadra. “Quando si può – chiarisce il diesse del Città di Comiso, Alessandro Nifosì – cerchiamo di sfruttare sempre al meglio le occasioni provenienti dal mercato. Lo stesso abbiamo fatto in questo caso. Ringraziamo, per la collaborazione prestata nella fattispecie, l’Armerina per Domicoli e il Marina di Ragusa per Carnemolla. Adesso tutte le nostre attenzioni sono concentrate sulla sfida con il Modica”. La partita è in programma domani, alle 15,30, allo stadio Peppe Borgese di Comiso e sarà ancora a porte chiuse.

Salva