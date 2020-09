Sicurezza online: navigare e giocare sul web senza problemi

Internet è un mondo ricco di opportunità per tutti, da chi desidera trovare lavoro fino alle persone che amano perdersi nello shopping. Eppure la rete offre molte risorse anche agli appassionati di videogiochi, che online possono trovare tantissimi servizi o risorse utili per divertirsi. La navigazione e il gioco online richiedono comunque molta attenzione, perché ad ogni angolo potrebbe nascondersi un’insidia pronta per mettere a rischio la nostra sicurezza. Gli utenti devono quindi procedere con cautela e adottare una serie di accorgimenti tali da proteggere i propri dati personali, e la salute dei dispositivi utilizzati per navigare. Ecco perché oggi si scopriranno alcuni consigli utili per navigare e per giocare sul web senza problemi.

Per prima cosa, c’è una regola che ogni utente dovrebbe seguire: mai navigare “a vista” sul web, dunque senza un antivirus che possa segnalarci la presenza di pericoli e minacce. In tal senso si suggerisce di evitare tutti i software gratuiti, perché sono poco aggiornati e comunque hanno un livello di protezione insufficiente per coprirci da ogni possibile rischio. Meglio optare per un antivirus aggiornato e a pagamento, in grado di segnalare qualsiasi malware di ultima generazione.

In secondo luogo, quando si gioca online, serve fare attenzione all’affidabilità della piattaforma. Chi ama il gambling, ad esempio, dovrebbe scegliere soltanto casinò online sicuri come questo, in modo tale da giocare in sicurezza. Come identificare i portali affidabili e quelli potenzialmente a rischio? Basta controllare la presenza del bollino ADM in home page. Si tratta dell’unica certificazione valida in Italia, e assegnata direttamente dall’agenzia delle dogane e dei monopoli. In sua presenza, l’utente ha la certezza di non correre rischi come le truffe o la clonazione della carta di credito.

Navigare in sicurezza significa anche controllare le mail identificando le possibili truffe. Ci sono pratiche molto diffuse come il phishing che possono mettere a serio rischio la sicurezza del nostro computer, dello smartphone e dei vari account personali, come quelli bancari. La regola è di non cliccare mai sui link forniti da mail inviate da utenti che non conosciamo, evitando ovviamente tutti i messaggi che promettono soldi, ricchezza e via discorrendo.

Si torna al gioco online, e stavolta si passa ad una modalità molto gettonata come il multiplayer. Sia su console che su PC, la regola dice questo: non bisogna lasciarsi scappare (al microfono o nelle chat) informazioni personali e sensibili. Queste info potrebbero essere infatti sfruttate per reati come il furto di identità, quindi è sempre il caso di evitare. Inoltre, si suggerisce di non accettare mai le richieste di amicizia di utenti sconosciuti, perché potrebbe esserci il pericolo di hacking.

C’è un ultimo consiglio importante: per proteggere la propria privacy, è possibile pagare un abbonamento mensile e iscriversi ad un servizio di VPN. Si tratta di una rete che copre le tracce lasciate normalmente dall’utente in sede di navigazione, assicurando la protezione dei suoi dati personali. In sintesi, un virtual private network maschera l’indirizzo IP dell’utente, cifrando la connessione. Da aggiungere anche che molti network offrono questo servizio ad un prezzo piuttosto economico.

Salva