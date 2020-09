L’allenatore Mauro Guastella tra le eccellenze ragusane

“Volevo complimentarmi pubblicamente con l’allenatore ragusano Mauro Guastella che, con l’Atletica No al Doping, sodalizio della nostra città, sta portando avanti il sogno di numerosi atleti. Uno tra questi è di certo quello del lunghista Alessandro Ben Chabene che, proprio di recente, ha ottenuto il terzo posto al campionato italiano Allievi 2020”. A dirlo è il consigliere comunale Carmelo Anzaldo secondo cui quella di Guastella, senza clamore ma con tanta determinazione e voglia di farcela, è una storia che merita di essere raccontata e posta in rilievo. “Sono le cosiddette eccellenze ragusane – continua Anzaldo – che lavorano con estrema determinazione e che portano avanti, senza enfasi, attività che costruiscono risultati importanti. E’ il caso dei traguardi conquistati a Rieti che chiariscono, ancora una volta, come il movimento sportivo della nostra città abbia raggiunto livelli di prestigio eccezionali. Siamo convinti che proprio questi siano gli esempi da seguire, i casi virtuosi da additare ad esempio per i nostri giovani e per i ragusani in genere. Un grazie a Mauro, con cui facevamo atletica insieme, per l’impegno, la professionalità e la serietà. E un grazie ai suoi ragazzi che lo seguono con diligenza e attenzione come i risultati testimoniano”.

