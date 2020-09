Furgone rischia di finire nella scarpata sulla Modica-Ragusa

Nella tarda serata di ieri i vigili del fuoco del Comando provinciale sono intervenuti sulla SS. 115 nel tratto Ragusa-Modica, in prossimità del cavalcavia sulla S.P. 25, per un incidente stradale che ha visto coinvolto un furgone Fiat Daily, che urtando il guardrail sul lato dx si è capovolto, rischiando di finire sulla sottostante la Provinciale.

E’ stato necessario utilizzare l’autoscala dalla S.P. 25 per raggiungere il furgone da sotto mentre con l’autogrù dalla SS. 15 per procedere al recupero, un automezzo polivalente è stato inviato sul posto per fronteggiare qualsiasi evenienza.

Gli occupanti il veicolo erano usciti dal veicolo senza riportare gravi traumi,

Durante le operazioni è stato necessario chiudere al transito sia la S.P. 25 che la SS. 115. Sul posto la Polsrada,la Polizia Provinciale e personale dell’ANAS.

