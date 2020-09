Ispica. Torna ripulita la stele in memoria di Padre Iabichella

Ripulita e illuminata la stele di San Francesco eretta in memoria di padre Pietro Iabichella, indimenticato padre guardiano del Convento francescano di Santa Maria di Gesù. In occasione del diciottesimo anniversario della morte di padre Pietro, avvenuta il 20 settembre 2002, l’Amministrazione comunale di Ispica ha riqualificato lo spazio dove sorge la stele, posta ai piedi del convento di Gesu, all’ingresso della città da Siracusa. Dopo la scerbatura e la pulizia, l’area è stata illuminata. Oltre a riqualificare uno spazio urbano e a rendere omaggio alla memoria di un uomo di Chiesa che ha lasciato un ricordo indelebile nel mondo ecclesiale cittadino e nell’intera comunità locale, il Comune è voluto venire incontro ai fedeli e ai figli spirituali di padre Pietro Iabichella che da oggi non avranno più difficoltà a sostare in preghiera davanti alla stele e ad addobbarla con fiori e piante.

Salva