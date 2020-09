Ispica aderisce alla Giornata Nazionale della SLA 2020

La facciata della Chiesa Madre di Ispica, in Piazza Unità d’Italia, è illuminata di verde. Il Comune di Ispica raccoglie così l’appello dell’AISLA, l’associazione che si occupa delle persone affette da SLA, la sclerosi laterale amiotrofica. Con il patrocinio dell’ANCI, l’associazione nazionale dei comuni italiani, l’AISLA ha chiesto ai comuni italiani di illuminare di verde, il colore del simbolo dell’associazione, un monumento cittadino in occasione della XII Giornata sulla SLA, celebrata il 20 settembre. Ad Ispica è stata scelta la facciata di Chiesa Madre. Un’adesione simbolica che mira a sensibilizzare l’opinione pubblica su una malattia rara per la quale non c’è ancora una cura.

