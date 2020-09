Grazie al lavoro svolto in queste settimane dai gruppi di lavoro in seno al Consiglio di Biblioteca, presieduto dal presidente Dott. Nino Gianì, e dagli Amici della Biblioteca sono state avanzate ai competenti uffici le proposte di acquisto per oltre 700 libri. I generi individuati riguardano testi suddivisi per fasce di età e nello specifico: n.472 libri per fascia d’età 0-14 anni; n.246 libri per ragazzi ed adulti. Il 50% delle somme su un totale di € 10.000 erogati dal MiBact sarà dunque destinato a bambini e ragazzi frequentanti le scuole per una precisa volontà di investire nelle nuove generazioni e favorire la fruizione della biblioteca comunale aperta tutti i giorni dalle 8 alle 19 ed il sabato dalle 9 alle 12. Tutti i comuni beneficiari dei contributi sono invitati a provvedere, entro il 30 settembre 2020, almeno all’impegno delle somme assegnate e/o all’individuazione delle librerie fornitrici, attraverso l’adozione di idonei atti secondo i rispettivi ordinamenti o statuti. Con questo atto amministrativo concludiamo un anno foriero di investimenti per la Biblioteca Comunale dotata anche di internet point con 4 postazioni ed una zona wifi free per consentire agli utenti di potersi connettere con i propri device.

