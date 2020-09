Modica, sono un greco e un ceco i ladri arrestati dalla polizia

Non sono rumeni ma un greco e un ceco di due topi d’appartamento arrestati giovedì a Modica dalla polizia. I due comunitari, V.G. e D.K. d

sono responsabili di furto in appartamento e rapina.

Nella tarda mattinata di giovedì erano intenti a rubare all’interno di un appartamento di Via Fosso Tantillo quando sono arrivati i poliziotti. Accortisi di essere stati scoperti, per garantirsi l’impunità ed assicurarsi i proventi del furto, tentavano una rocambolesca fuga attraverso il balcone dell’immobile, lanciandosi in altro balcone di pertinenza di un salone per parrucchiera e, dopo avere danneggiato con calci il relativo portone di ingresso, entravano ed aggredivano con violenza il proprietario dell’esercizio commerciale procurandogli delle lesioni.

​Nel corso della fuga uno dei due malviventi, si lanciava dal balcone cadendo rovinosamente in un’ulteriore area sottostante, ove veniva bloccato dagli agenti tempestivamente recatisi sul posto. A causa del forte impatto dovuto alla caduta, quest’ultimo si procurava lesioni.

Addosso ai ladri, venivano rinvenuti e sequestrati diversi arnesi atti allo scasso, tra i quali vari armesi atti allo scasso, una chiave bulgara con relativi accessori ed oggetti che venivano sequestrati per ulteriori approfondimenti investigativi.

Oltre a ciò, veniva recuperata la refurtiva – un orologio ed un bracciale da donna del valore complessivo di 2.300 euro – che veniva riconsegnata alla vittima.

Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati portati presso la Casa Circondariale di Ragusa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria

