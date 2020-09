Il 12 e 13 settembre si aprono le porte del nuovissimo MotoGp Yamaha di Modica. L’unico concessionario ufficiale in provincia di Ragusa del marchio del diapason aprirà le porte agli appassionati per far provare tutta la gamma 2020 Yamaha. Si parte sabato alle 9:00 con i primi test drive. La sessione mattutina si chiuderà alle 13:00. Alle 16:00 cominceranno i test pomeridiani fino alle 19:00. Domenica 13 si replica solo in sessione mattutina dalle 9:00 alle 13:00. Per provare la moto dei propri sogni saranno sufficienti pochi passaggi. Basta recarsi presso la sede MotoGP in Via Nazionale 276 a Modica muniti di patente, registrarsi e scegliere la moto desiderata. L’organizzazione raccomanda di portarsi il proprio casco in ossequio alle norme anti Covid. Per tale ragione ogni moto verrà sanificata al termine del giro di prova prima del successivo utilizzo. A disposizione dei drivers, tra le altre, la Trazer 900, l’MT10, la Super Tenerè 1200, l’XMax 400, l’XSR 700 Tribute e l’XSR 900. A disposizione dei drivers: Naken 900 gt,Tracer 900 gt,Tracer 700,Mt10 touring, Mt07 depotenziata per 18 anni ,Tricity 300 si guida con patente b, Tricity 125, Xmax 300 e 400, Xenter 125.

