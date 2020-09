Marina di Modica. Conclusi corsi di tennis estivi per bambini

Si sono conclusi a Marina di Modica i corsi estivi di tennis con il tradizionale incontro con i piccoli atleti, i loro genitori e i nonni che hanno accompagnato i bambini (quest’anno sono stati in cinquantotto) all’appuntamento finale.

Accolti dall’assessore alla Sport, Maria Monisteri, dal maestro di tennis, Rinaldo Scarso, è stato fatto un bilancio di due mesi nel corso dei quali i bambini, molti provenienti da ogni angolo d’Italia, sono stati impegnati di mattina a seguire le lezioni.

Quest’anno è stato organizzato un mini torneo, per ragazzi e ragazze dai 10 ai 13 anni, che è durato tre giorni e che è servito per mettere a dura prova, in una competizione senza premi, le esperienze acquisite.

I corsi di tennis promossi dall’amministrazione hanno impegnato nel pomeriggio anche gli adulti in lezioni che hanno riguardato i fondamentali della disciplina sino alla tecnica da applicare nelle varie fasi del gioco .

L’assessore Maria Monisteri alla fine dell’incontro ha donato ai bambini medaglie in ricordo di questa quarta edizione dei corsi che continueranno a tenersi nella prossima estate nel campo da tennis di Marina di Modica.

“Come ogni anno anche quella di quest’anno è stata un’esperienza formativa importante per bambine e bambini, commenta Maria Monisteri, che non solo hanno appreso gli strumenti fondamentali per applicare una disciplina molto apprezzata e seguita nel nostro Paese ma è stata anche un’occasione per uno scambio di esperienze sociali che aiuta la formazione intellettuale dei ragazzi e in questo caso grazie ad uno sport popolare come il tennis”.

Salva