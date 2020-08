Indennità di accompagnamento 2020, come richiedere 520,29 euro.

Quest’oggi vogliamo parlarvi di indennità di accompagnamento 2020, ecco come richiedere 520,29 euro. L’assegno di accompagnamento è una somma in denaro a favore degli invalidi civili che hanno bisogno di assistenza continua. Tale servizio è gestito dall’INPS ed è disciplinato dalla legge 18/1980.

L’assegno è rivolto alle persone che hanno un’invalidità al 100%. È previsto anche per i ciechi assoluti e per quei soggetti a cui serve un accompagnatore per svolgere azioni quotidiane, come lavarsi o mangiare. In poche parole l’indennità di accompagnamento è una e propria pensione. Spesso viene utilizzata per coprire le spese della persona che si occupa dell’assistenza.

I requisiti per richiedere la somma di accompagnamento all’INPS sono:

a) invalidità 100% per malattie fisiche o psichiche;

b) impossibilità di svolgere azioni quotidiane senza l’aiuto continuo di un accompagnatore;

c) essere cittadini italiani, residenti in Italia, oppure stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del Comune di residenza;