A seguito della riunione di coordinamento che si è tenuta ieri sera a Scicli, la coordinatrice cittadina di Fratelli d’Italia Scicli Margherita Gintoli, alla presenza del vice coordinatore provinciale Giancarlo Scrofani , ha provveduto ad assegnare le deleghe di competenza:

– Gianluca Savá, vice coordinatore cittadino e responsabile area commercio e sviluppo economico

– Maurizio Napoli, responsabile area scuola e formazione

– Paolo Fuggetta, responsabile area turismo, sport e spettacolo

– Giovanna Ugo, responsabile area politiche sociali e pari opportunità

– Benedetta Comitini, responsabile area comunicazione e tesseramento.

Accolte all’unanimità dei tesserati le nomine proposte dalla coordinatrice, si è anche discussa la delicata situazione che vive in questo particolare momento il partito in città.

Il circolo Fratelli d’Italia Scicli ottiene in città grandi consensi e numerose iscrizioni, forti della magnifica ascesa del Partito a livello nazionale, anche in città ottiene ottimi e insperati risultati.

La gioia del nostro circolo è anche la sezione giovani. Gioventù Nazionale è il vivaio dei nostri futuri politici, è la scuola in cui i nostri giovani possono crescere e formarsi politicamente, dando spazio a quella fascia di cittadini, i giovani, che in Gioventù Nazionale trovano la loro collocazione per la crescita personale e politica.

Continueremo il nostro lavoro certosino e instancabile, sottolinea la Gintoli, certi e sicuri che la coerenza, la correttezza e la responsabilità sono l’unica strada da perseguire per la politica del territorio, per lo sviluppo della nostra città, per dare un futuro ai nostri giovani e speranza ai nostri imprenditori di ogni settore.

Ha chiuso la riunione il vice coordinatore provinciale Giancarlo Scrofani rinnovando la fiducia del partito nella persona e nell’operato della coordinatrice cittadina Margherita Gintoli, ricordando che la direzione del partito Fratelli d’Italia, assieme al simbolo che lo identifica, sono stati affidati a Scicli, per nomina, alla attuale coordinatrice e, ricorda inoltre, che Fratelli d’Italia è un partito aperto e di inclusione in cui sono benvenute le idee e le azioni che da sempre identificano la destra in Italia.

