Il Modica calcio mette fosforo a centrocampo. Gurrieri rossoblu

Altra riconferma in casa Modica Calcio, che aggiunge “fosforo” nel suo centrocampo grazie all’accordo raggiunto con Mirco Gurrieri, che arrivato all’ombra del castello dei Conti lo scorso dicembre ha fatto subito vedere le sue doti con prestazioni importanti che gli hanno fatto meritare la riconferma.

Una “freccia” in più, dunque, per l’arco del tecnico Orazio Trombatore che ha avallato la permanenza dell’esperto atleta comisano.

“Modica è una piazza importante a cui non si può dire di no – spiega subito dopo la firma il centrocampista rossoblù – Non appena ci siamo sentiti con la dirigenza non ci sono stati problemi per raggiungere l’accordo. Modica è sempre stata la mia prima scelta -continua – e sono felice di restare in rossoblu. In questo periodo ho ricevuto parecchie chiamate da altre società, ma il mio obiettivo era quello di rimettermi addosso la maglia rossoblu per dare continuità a quanto di buono stavamo facendo prima della sospensione per la pandemia lo scorso campionato. Modica – conclude Mirco Gurrieri – ha un passato calcistico importante, l’attuale dirigenza ha le idee chiare e vuole regalare un futuro altrettanto importante alla squadra che vanta tifosi come poche altre realtà possono permettersi. Darò il massimo per cercare di raggiungere i nostri obiettivi”.

Del “si” di Mirco Gurrieri è soddisfatta tutta la dirigenza dei “tigrotti”.

“Siamo felici che Mirco sia rimasto in rossoblu – spiegano i dirigenti – lo scorso campionato è arrivato da noi a dicembre e ci ha conquistato a suon di prestazioni di primo livello. Lui voleva rimanere a Modica e noi volevamo che rimanesse – continuano – quindi è bastata una stretta di mano perchè si concretizzasse la sua riconferma. Siamo certi – concludono i dirigenti del Modica Calcio – che la sua esperienza e la sua personalità saranno utili alla squadra e soprattutto serviranno ai più giovani per crescere e naturalmente e con lui in campo il tasso tecnico di tutta la squadra si alzerà notevolmente”

