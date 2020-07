Ragusa, Basket. Bucchieri e Olodo in prima squadra

Saranno Francesca Bucchieri e Melaine Olodo le due giovani, aggregate alla prima squadra, in quell’ottica di potenziamento del settore giovanile che, ormai da diversi anni, ha avviato la Passalacqua Spedizioni Ragusa di basket. Le due ragazzine entrambe del 2003 per 182 cm di altezza, prodotto del vivaio biancoverde con cui hanno disputato le giovanili e la Serie B, saranno dunque una risorsa importante, per gli allenamenti e non solo, che permetterà a coach Gianni Recupido di ruotare e gestire al meglio le risorse a propria disposizione. “Molte ragazze provenienti dal settore giovanile – spiega il tecnico biancoverde – verranno chiamate a dare una mano all’inizio della preparazione e nel corso della stagione. Per noi il settore giovanile rappresenta una grande risorsa e per le giovani essere convocate con la prima squadra deve essere motivo di orgoglio e occasione di crescita. Le ragazze che faranno parte del roster in pianta stabile sono Francesca Bucchieri e Melaine Olodo. Francesca è un’esterna dotata di una discreta tecnica individuale, buon uno contro uno e controllo del corpo. Tutte capacità che dovrà imparare a utilizzare in un contesto di squadra. Dal punto di vista fisico ha grandi potenzialità e dovrà lavorare molto per farle emergere. Melaine è un’ala grande fisicamente molto presente e intensa. Tecnicamente e tatticamente deve ancora lavorare moltissimo, ma è una giocatrice che mette l’anima in ogni cosa che fa e questo è un ottimo punto di partenza. Far parte del roster della prima squadra rappresenta per loro un salto di qualità importante e noi crediamo che abbiano le capacità per affrontarlo nel migliore dei modi”.

