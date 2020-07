E dopo Mister Lucenti, ancora riconferme nel Santa Croce calcio

Con la scelta di riaffidare la panchina a mister Gaetano Lucenti, arrivano le prime conferme in casa biancazzurra.

Il trainer biancazzurro ha dato i primi dettami al ds Paolo Fazio e al dg Claudio Agnello che in settimana hanno ottenuto le firme e quindi la disponibilità a rivestire la maglia del “Cigno” da parte del difensore Salvo Ravalli (nella foto), del centrocampista Simone Iozzia, del difensore Giuseppe Sferrazza e degli attaccanti Leandro Di Rosa e del capocannoniere biancoazzurro Ciccio Leone.

Si tratta di cinque conferme importanti che andranno a comporre la colonna vertebrale della nuova squadra che verrà assemblata da qui all’inizio della preparazione atletica che avrà inizio con molta probabilità il 3 agosto.

I direttori Fazio e Agnello con questo intento si stanno muovendo con cautela e nonostante il budget ridotto hanno contattato diversi giocatori con profili utili alla causa biancazzurra. In settimana saranno ufficializzati altri giocatori fra cui un portiere, un centrocampista e un attaccante di spessore, ma sia Fazio che Agnello mantengono il massimo riserbo per via della spietata concorrenza.

“Per quanto riguarda la costruzione della rosa, – commenta il dg Claudio Agnello – le intenzioni della società erano quelle di dare continuità all’ossatura della scorsa stagione e in questi giorni i nostri programmi si stanno concretizzando. Per molti dei ragazzi della scorsa stagione ritornare a rivestire la maglia del Santa Croce è diventata una questione di cuore, soprattutto per l’affetto che nutrono nei confronti della società. Riteniamo che gli atleti fino ad oggi riconfermati siano di assoluta affidabilità e grazie al lavoro del ds Paolo Fazio, stiamo lavorando per costruire attorno a loro una squadra giovane e di prospettiva”.

