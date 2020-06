Sanità in Sicilia, si potenzia la terapia intensiva

La Sicilia decide di potenziare le terapie intensive e sub intensive negli ospedali nell’ambito del rafforzamento previsto dal decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, che interviene sulla Rete ospedaliera in emergenza Covid adottata dal governo regionale.

L’Asp Ragusa avrà un aumento di 10 posti letto(40 in totale) di cui 22 saranno per sub intensive. Ecco i dati dei posti letto in terapia intensiva programmati per provincia: Agrigento passa da 24 della rete ospedaliera a 38 (e 30 in subintensiva). Caltanissetta da 22 a 36 (18). Catania da 144 a 171 (88). Enna da 12 a 28 (8). Messina da 70 a 106 (48). Palermo da 164 a 212 (96). Ragusa da 30 a 40 (22). Siracusa da 37 a 53 (16). Trapani da 26 a 36 (24).

