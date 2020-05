Modica. Dal 4 giugno torna il mercato merceologico del giovedi

Il consueto mercato merceologico del giovedi tornerà nella sua tradizionale veste a partire dal 04 giugno nel piazzale antistante il Polisportivo “Pietro Scollo” di contrada Caitina. Il Sindaco ha infatti decretato che esso, oltre che agli ambulanti del settore alimentare, sia consentito agli altri operatori aventi diritto. La predisposizione degli stand avrà una distanza di un metro l’uno dall’altro e per consentirne a tutti gli operatori la fruizione, occorre che la dimensione dello stand sia ridotta di 1 metro dalla misura autorizzata. I mercati contadini, sempre a far data dal 4 giugno 2020, che fino ad oggi sono stati ospitati nel Piazzale del Polisportivo, torneranno tutti i giovedi sulla via Fabrizio nello spazio antistante la scuola media Giovanni XXIII. La Polizia Locale predisporrà la relativa ordinanza di regolamentazione del traffico. A Marina di Modica, a partire dal 5 giugno si svolgeranno, tutti i venerdì pomeriggio, esclusivamente i mercati contadini, nella Piazza Antonello da Messina. Per tutta l’estate non si svolgerà invece il mercato merceologico in Piazza Da Verrazzano. “Abbiamo visto – commenta il Sindaco – che le disposizioni emanate in occasione della riapertura della vendita ambulante limitata ai generi alimentari hanno dato esito positivo. Il costante pattugliamento della nostra Polizia Locale non ha rilevato infrazioni o comportamenti scorretti e comunque pericolosi per l’incolumità pubblica e quindi abbiamo deciso di riaprire anche gli spazi riservati alle altre categorie merceologiche. Ritengo sia giusto dare a questi lavoratori la possibilità di tornare alla loro attività rispettando però le normative vigenti”.