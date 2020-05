Vittoria. Maltrattamenti in famiglia, arrestato pregiudicato

I Carabinieri della stazione di Vittoria, hanno arrestato un noto pluripregiudicato, Innocenzo Di Giovanni, 37 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari per altro reato. L’uomo, dedito all’uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti, per futili motivi, maltrattava e picchiava la moglie e le figlie minori, inveendo contro di loro con epiteti irripetibili e lanciando loro oggetti di ogni tipo, vasi, bottiglie e, non appagato, le picchiava fino al punto di tentare di strangolare la moglie che veniva salvata dall’intervento delle figlie. i maltrattamenti e le botte si ripetevano da anni, fino a quando la moglie e le figlie, esasperate, trovavano il coraggio di chiedere aiuto ai carabinieri di vittoria, che subito intervenivano ed arrestavano il di giovanni che dopo le formalita’ di rito veniva tradotto su disposizione del Sostituto Procuratore, Monica Monego, presso la casa circondariale di Gela.