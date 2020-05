Mucca abbattuta a Ragusa. L’intervento di condanna di Cassì

Sulla vicenda della mucca che in maniera incontrollata vagava per le vie della città, nella zona tra via F. Pennavaria e via Marsala e che è stata successivamente abbattuta con un arma da fuoco, il sindaco Peppe Cassì si dichiara incredulo e turbato per ciò che è successo stamattina. Ho già chiesto accertamenti, afferma Cassì, per comprendere come l’animale sia potuto fuggire, mettendo così a rischio l’incolumità dei passanti, e come si sia arrivati alla decisione di abbatterlo in maniera tanto cruenta”.