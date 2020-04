Negativi tre tamponi sui 12 modicani in isolamento

Sono scattate tutte le procedure per la sanificazione della Clinica del Mediterraneo di Ragusa, e l’avvio dei tamponi per gli operatori della struttura da dove è partito alla volta dell’Ospedale Maggiore di Modica il 70enne catanese, risultato positivo al tampone per coronavirus. Si tratta di circa 130 persone.

Intanto, si è avuta la conferma che i primi tre tamponi sui 12 modicani in isolamento, sono negativi, perchè venuti a contatto con soggetti positivi di uno studio professionale di Ragusa.

Ad oggi, il numero complessivo dei tamponi effettuati è di 4359, di cui 3710 negativi, 109 positivi. Dato comprensivo di quelli a cui è stato ripetuto più volte: in corso di analisi 414; da eseguire n. 437.

Sono 84 i positivi dall’inizio dell’emergenza.