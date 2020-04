In seguito alla costante e quotidiana attività di controllo dell’asse fluviale del torrente Modica-Scicli, l’amministrazione comunale di Scicli ha chiesto all’Arpa di Ragusa di effettuare alcuni prelievi, a diverse altezze del corso torrentizio, al fine di verificare possibili cause di inquinamento, anche in riferimento al funzionamento a monte del depuratore di Modica.