Scicli. Celebrazione del 25 aprile

Anche quest’anno, pur nel perdurare della situazione emergenziale, si celebrerà a Scicli il 25 aprile Festa della Liberazione. In applicazione di precisa direttiva del Ministero degli Interni, alla cerimonia prenderà parte solo il Sindaco, in quanto Autorità locale, accompagnato dal Comandante della Tenenza dei Carabinieri e dal Comandante della Polizia Municipale.

Potranno essere presenti inoltre i rappresentanti delle Associazioni partigiane e combattentistiche, in rappresentanza unitaria e nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale.

Alle ore 10:30 il Sindaco Enzo Giannone deporrà una corona di alloro presso il monumento alla Resistenza sito in Largo Gramsci e successivamente un’altra corona presso il monumento ai Caduti sito in Piazza Municipio.

La sobria celebrazione sarà trasmessa in video sul canale social Facebook del Comune di Scicli per consentire comunque la partecipazione popolare, in una città come Scicli da sempre profondamente democratica e antifascista.