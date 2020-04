Nuove operazioni di sanificazione in strade e piazze di Ragusa

A fine mese si concluderanno le operazioni di sanificazione del territorio comunale che hanno riguardato in primo luogo Marina di Ragusa, Punta Braccetto, San Giacomo e le contrade e che stanno interessando in queste ultime settimane tutta la città, compreso il centro storico di Ragusa Ibla.

Nella giornata di domani, martedì 21 aprile, gli interventi programmati saranno attuati nelle seguenti vie cittadine ed aree pubbliche limitrofe:

via Zama, via Pompei, via Ducezio, via Monreale, via Teocrito, via Diodoro Siculo, via Prampolini, via P.Vetri, via Archimede, via delle Acacie, via Cannezio, via Gioberti, via D’Azeglio, via Mongibello, via Cilea, via Leoncavallo, via Paganini.

Mercoledì 22 aprile invece ad essere interessate alla sanificazione saranno le vie ed are pubbliche prossime alle stesse, di seguito indicate:

viale Colajanni, via E.C.Lupis, via Sciesa, via delle Querce, via Torricelli, via Spallanzani, viale dei Platani, via Monte Cencio, via del Mandorlo, via del Faggio, via delle Belulle, via Sacro Cuore, via dei Frassini, via Lombardia, via Piemonte, via Monte Pellegrino, via Monti Iblei, via M. Tomasi, via S.Luigi.