Ragusa.Domani nuove strade cittadine interessate a sanificazione

Le squadre della ditta Busso, impegnate nelle operazioni di sanificazione del territorio comunale di Ragusa, saranno all’opera anche domani, sabato 18 aprile.

Ad essere interessate a tali interventi saranno via Monte Cervino, via del Melograno, via Settembrini, via Pellico, via Pirandello, via Maqueda, via Padre Scopetta, via Colombo, via Dante, via Trieste, via Cesare Battisti e tutte le arre pubbliche in prossimità di dette strade cittadine.