Pozzallo. Lavori di consolidamento stabilimento ex Giuffrida

Sono ripresi i lavori di consolidamento dello stabilimento ex Giuffrida a Pozzallo. Dopo aver messo in sicurezza la parte adiacente via Mazzini, si sta provvedendo a mettere in sicurezza il prospetto di via Nettuno.

Non si poteva più attendere, anche se sono in vigore la restrizione a causa dell’epidemia del COVID-19. Ai lavoratori comunque vengono garantiti tutte le misure precauzionali previste.